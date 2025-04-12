Şok gelişme! Teknik direktör maça saatler kala istifa etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, kritik Altay maçı öncesinde beklenmedik bir krizle sarsıldı. Teknik direktör İbrahim Dağaşan, Bugün saat 15.00’te oynanacak karşılaşmaya saatler kala istifa ettiğini duyurdu. X platformunda hızla yayılan haberlere göre, Dağaşan’ın bu kararı kulüpte yaşanan sorunlar ve son haftalardaki kötü sonuçlarla bağlantılı. İnegölspor yönetimi, henüz resmi bir açıklama yapmasa da, yeni teknik direktör arayışına başladığı belirtiliyor.

ALTAY MAÇINA SPORTİF DİREKTÖR VE YARDIMCI ANTRENÖR ÇIKACAK

İnegölspor’un kritik Altay karşılaşmasına teknik direktörsüz çıkacak olması, taraftarları ve futbol kamuoyunu endişelendirdi. Takım, Altay maçına Sportif Direktör Raşit Sert ve Yardımcı Antrenör Eser Durak yönetiminde çıkacak.

İSTİFANIN PERDE ARKASI

İbrahim Dağaşan’ın istifası, kulüpteki maddi ve idari sorunlarla ilişkilendiriliyor. Daha önce Mart 2025’te Sincan Belediyesi Ankaraspor’a 6-0 yenildikleri maç sonrası istifa ettiğini açıklayan Dağaşan, yönetimle yapılan görüşmelerin ardından görevine devam etmişti. Ancak bu kez kararından dönmediği ve Altay maçı öncesi takımı bıraktığı ifade ediliyor.

Dağaşan, geçmişte yaptığı açıklamalarda tesislerdeki elektrik kesintileri, gıda eksiklikleri ve oyuncuların ödenmeyen alacakları gibi sorunlara dikkat çekmişti. Bursa Hakimiyet ve Yıldırım Gazetesi’ne göre, “Eksi 3 puandan başlayan bir süreç, oyuncuların ödemeleriyle ilgili sorunlar” gibi ifadelerle kulübün içinde bulunduğu kaotik durumu dile getirmişti.

İBRAHİM DAĞAŞAN KİMDİR?

Bursa doğumlu İbrahim Dağaşan, futbolculuk kariyerinde İnegölspor, Bursaspor, Antalyaspor ve Sivasspor gibi kulüplerde forma giydi. 186 Süper Lig maçında sahaya çıkan Dağaşan, 2018’de Antalyaspor’da antrenörlük yaparak teknik adamlık kariyerine adım attı. Aralık 2024’te İnegölspor’un başına geçen Dağaşan, memleketi Bursa’da vefa borcunu ödemek istediğini söylemişti. Ancak 4 aylık görev süresinde karşılaştığı zorluklar, istifayla sonuçlandı.

İnegölspor, Altay maçıyla yeni bir sayfa açmaya çalışırken, Dağaşan’ın istifasının yankıları sürüyor. Peki, bu kriz İnegölspor’u daha da geriye mi götürecek, yoksa yeni bir hoca ile toparlanma mümkün olacak mı? Cevap, önümüzdeki günlerde netleşecek.