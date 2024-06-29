Şok Marketler ünlü şirketin tüm hisselerini devralacak! Borsada işlem görmeyecek

Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulle gerçekleşecek ve devralma şeklinde yapılacak. Birleşme sonrası toplam sermaye 593.290.008 TL olacak. Şok Marketler, Future Teknoloji’nin tüm hisselerini devralacak ve bu hisseler borsada işlem görmeyecek.

Birleşmeye esas finansal tablo tarihi 31 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Şok Marketler, birleşme işlemi için 28 Haziran 2024 tarihinde SPK’ya başvuruda bulundu.

Bu başvuru, birleşme sürecinin yasal ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yapıldı. Birleşme sonrası şirketin toplam sermayesi 593.290.008 TL olacak ve bu sermaye artışı, finansal yapısını güçlendirecek ve operasyonel kapasitesini artıracak.

Şirket, birleşme işleminin tüm detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.