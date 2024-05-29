Sokağa çıkma yüzünden tartıştığı dayısını öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sokağa çıkma yüzünden tartıştığı dayısını öldürdü

Erzurum'da gece sokağa çıktığı için kendisini dövdüğünü söylediği dayısı Murat T.’yi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki İ.A. tutuklandı.

Olay dün sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde gerçekleşti.

Bir hafta önce annesi ile yaşadığı Erzincan’dan Erzurum’a anneannesinin yanına gelen İ.A., dün saat 21.00 sularında arkadaşları ile gezmek için dışarı çıktı ve saat 23 .00'de eve geri döndü. Sabaha karşı eve alkollü gelen dayısı Murat T. ile İ.A. arasında sokağa çıkma yüzünden tartışma başladı.

İddiaya göre dayısının kendisine kötü söylemlerde bulunup darp etmesi üzerine İ.A., dayısını bıçakladı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılıp kaldı.

İ.A. yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyıp asansöre bindirdi. Yaralı, ev gelen ambulansa hastaneye taşındı. Ağır yaralanan dayı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KIZIN 20 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan İ.A.’nın aralarında adam yaralama dahil 20 adet suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk şubesi tarafından arandığı belirtildi.

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