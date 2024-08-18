Sokağa kurdukları tezgahta takma diş sattılar

Kaynak: Haber Merkezi
Sokağa kurdukları tezgahta takma diş sattılar

Yurt dışında kurulan bir pazarda, müşterilerin ağızlarına uyan takma dişleri yerinde satın aldığı anları gösteren video sosyal medyada paylaşıldı. Görenleri şaşırtan bu video, kısa sürede tartışma konusu oldu.

Yurt dışında kurulan bir pazarda, takma dişlerin alışveriş konsepti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Müşterilerin ağızlarına uygun takma dişleri yerinde deneyerek satın aldığı bu pazar, video olarak paylaşıldığında izleyenleri şaşırttı. Görüntüler, hijyen ve sağlık açısından tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan video, birçok kişi tarafından eleştirilirken bazı kullanıcılar ise bu pazarın ilginç bir çözüm sunduğunu savundu. Tartışmalar devam ederken, video gündem oldu.

Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Kulüpler Birliği'nden Ali Koç açıklaması Spor
Kulüpler Birliği'nden Ali Koç açıklaması
Tarihi köprüye adlarını yazan turistlere 1.5 milyon TL ceza Dünya
Tarihi köprüye adlarını yazan turistlere 1.5 milyon TL ceza
Sakarya Karasu'da yasağa uymadı! Boğularak ölüyordu Yerel Haberler
Sakarya Karasu'da yasağa uymadı! Boğularak ölüyordu
Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü Gündem
Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü
Erzurum itfaiyesi bataklığa saplanan ineği böyle kurtardı Yerel Haberler
Erzurum itfaiyesi bataklığa saplanan ineği böyle kurtardı
Ukrayna sınıra 120 bin asker yığdı 'Büyük kayıplar olacak' açıklaması geldi Dünya
Ukrayna sınıra 120 bin asker yığdı 'Büyük kayıplar olacak' açıklaması geldi
Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü eşi yaralı Gündem
Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü eşi yaralı