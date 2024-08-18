Sokağa kurdukları tezgahta takma diş sattılar

Yurt dışında kurulan bir pazarda, takma dişlerin alışveriş konsepti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Müşterilerin ağızlarına uygun takma dişleri yerinde deneyerek satın aldığı bu pazar, video olarak paylaşıldığında izleyenleri şaşırttı. Görüntüler, hijyen ve sağlık açısından tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan video, birçok kişi tarafından eleştirilirken bazı kullanıcılar ise bu pazarın ilginç bir çözüm sunduğunu savundu. Tartışmalar devam ederken, video gündem oldu.