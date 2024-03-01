Sokak hayvanlarını zehirleyen şahıstan akıl almaz savunma: 'Kendilerini MİT'çi olarak tanıtanların dediklerini yaptım'

Kaynak: mynet
Sokak hayvanlarını zehirleyen şahıstan akıl almaz savunma: 'Kendilerini MİT'çi olarak tanıtanların dediklerini yaptım'
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 köpek ve 3 kedi zehirlenerek öldürüldü. Yapılan çalışma sonucunda hayvanları zehirleyen İbrahim Özlem yakalandı. Yaptığı savunma pes dedirtti.

24 Şubat günü, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkiinde meydana gelen olayda, 9 köpek ile 3 kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından bitkin bir halde bulundu. Ağızlarından salyalar akan hayvanlar için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ihbarda bulunuldu.

7 SOKAK HAYVANI ÖLDÜ

Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Ambulansı, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Zehirlendiği belirlenen 1'i sahipli, 4 köpek ile 3 kedi ekiplerin bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 5 köpek tedavi altına alındı. Zehirlenen köpeklerden 2'si tedavi edilip adreslerine bırakılırken, 3 köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, kısırlaştırma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Köpeklerin tedavileri bittiğinde yaşam alanlarına geri götürüleceği iletildi.

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72 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olayın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), zehirleme olayını kimin gerçekleştirdiğinin bulunması amacıyla özel bir ekip kurdu. Ekipler, bölgedeki 45 farklı noktada bulunan kamera kaydını inceledi. 72 saatlik görüntüyü inceleyen ekip, şahsın İbrahim Özlem olduğunu tespit etti.

728xauto-2.webpİBRAHİM ÖZLEM TUTUKLANDI

Bir iş yerinde bekçilik yapan Özlem'in ikametine düzenlenen operasyonda Özlem gözaltına alındı. Gözaltına alınan İbrahim Özlem, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'evcil hayvanları kasten öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı. Şahsın adresinde toz halinde zehir bulunduğu belirtildi.

728xauto-3.webp"KENDİLERİNİ MİT'Çİ OLARAK TANITANLARIN DEDİKLERİNİ YAPTIM"

Zehir karıştırdığı tavuk parçalarını sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeye bırakan Özlem, mahkemeye verdiği ifadede, "Ben bu konuyla ilgili olarak daha önce savcılıkta ifade vermiştim, o ifadem doğrudur. Aynen tekrar beyan ederim. Ben hayvanları zehirlemek kastı ile hareket etmedim. Kendilerini MİT'çi olarak tanıtanların dediklerini yaptım, sen bizden misin yoksa jandarmadan mı diye beni denemek istediler, beni zorladılar benim jandarmaya çalıştığını söylediler. Bana bir komplo kuruldu" dedi.

Özlem cezaevine sevk edilirken basın mensuplarının "Sokak hayvanlarını neden öldürdünüz" sorusunu cevaplamadı ve hayvan severlerin tepkisiyle karşılaştı.

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