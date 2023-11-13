Sokak kavgası mı futbol maçı mı? Fenerbahçe'den olay yaratan paylaşım

Fenerbahçe'den çok sert hakem paylaşımı geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sokak kavgası mı futbol maçı mı? Fenerbahçe'den olay yaratan paylaşım

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile oynanan maçın 73. dakikasında Jayden Oosterwolde'nin Younes Belhanda, Kevin Rodrigues ve Badou Ndiaye ile girdiği mücadele sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart gösterilmemesine tepki gösterirken çok sert bir açıklama yayınladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

SOKAK KAVGASI MI FUTBOL MAÇI MI?

Dün, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 73. dakikasında rakip futbolcu Rodrigues’in, oyuncumuz Oosterwolde’ye karşı yaptığı hareket sonrasında yine garip bir hakem kararına maruz kaldık. Son olarak dünkü pozisyondan hareketle oynadığımız maçlardaki hakem kararlarının, hatalı tanımının çok ötesinde olmasını sorgulamamız normal değil mi?

Maçın hakeminin pozisyonu göremediğini, yan hakemin de göremediğini ve hatta 4. hakemin de göremediğini bir şekilde kabul etsek dahi VAR’ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız?

Giderek artan ve tamamen lig yarışını etkileyen bu yanlış kararların maç maç yoğunlaşmasının sorumluluğunu alacak bir kurum ya da kişi var mıdır?

Bu durum daha ne kadar normalleştirilecektir? Durumun daha net anlaşılması için; Türk futbolu adına konuşan, yazan, çizen, izleyen ve GÖREBİLEN taraflı tarafsız herkesin ortak noktada buluştuğu pozisyona dair yorumları, “GÖRMEYENLERİN” bilgi ve dikkatine sunuyoruz.

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