18 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Araç çarpan kedi yaralandı

Hakkari'de bir sokak kedisine otomobil çarptı. Olayda yaralanan sokak kedisi tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 09:25
Takip Et

Sokak kedisine otomobil çarptı

Araç çarpan kedi yaralandı
+
Aa
-

Hakkari'de araç çarpması sonucu yaralanan sokak kedisi tedavi altına alındı.

Bağlar Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine Hakkari Belediyesi veteriner ekibi harekete geçti.

Olay yerinde muayenesi yapılan sokak kedisinin araç çarpması sonucu arka sağ ayağında kırık olduğu tespit edildi. Belediye kliniğine getirilerek gerekli müdahalesi yapılan kedinin tedavi altına alındığı belirtildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
1
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
2
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
3
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
4
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
5
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
6
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
7
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
﻿Ege Denizi’nde 4.1 şiddetinde deprem
﻿Ege Denizi’nde 4.1 şiddetinde deprem
﻿Ege Denizi’nde 4.1 şiddetinde deprem
﻿Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalanınca "Bizi yaktınız memur bey" dedi
﻿Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalanınca
﻿Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalanınca "Bizi yaktınız memur bey" dedi
﻿Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
﻿Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
﻿Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
﻿Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.