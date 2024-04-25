Sokak köpeğinden kaçan genç kız ayağını kırdı

Samandağ ilçesinde Değirmenbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, 23 Nisan tarihinde akrabaları ile yürüyüşe çıkan 16 yaşındaki genç kız Zeynep Açar, sahipsiz bir sokak köpeğinin havlayarak koşması üzerine korkup kaçarken yere düştü.

Yere düşen genç kız ayağını kırdıktan sonra, ailesinin götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Genç kızın kırılan ayağı alçıya alındı ve kontrollerine devam ediliyor.

16 yaşındaki Zeynep'in babası Mithat Açar, yaptığı açıklamada, ayağı kırılan genç kızının ameliyat edildiğini ve tedavisinin ise halen devam edildiğini aktardı.

Sahipsiz sokak köpeklerinden muzdarip olan ve bu köpeklerin toplanmasını isteyen Açar, "Kızım köpekten kaçınca ayağını kırdı. Ameliyat oldu. 16 yaşındaki kızım lise öğrencisi, hastane raporunu aldık, birkaç gün boyunca okula gidemeyecek. Sahipsiz sokak köpeklerinin toplatılmasını istiyorum. Vatandaşlara saldırıyor. Buradan yetkililere sesleniyorum; bu sokak köpeklerini toplasınlar, benim kızım zarar gördü başkaları görmesin." ifadelerini kullandı.