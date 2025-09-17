Sokak köpekleri 25 tavuğu telef etti

Kaynak: İHA
Aydın'ın İncirliova ilçesinde sokak köpekleri bir evin bahçesine girerek kümesteki 25 tavuğu telef etti.

Olay, akşam saatlerinde Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Pazara çıkan Sultan Ocakoğlu, akşam eve döndüğünde komşularının bahçeden köpek sesleri geldiğini söylemesi üzerine kümese yöneldi.

Ocakoğlu, kümeste gördüğü manzara karşısında şoke oldu. 35 tavuğundan 25'inin yerde telef olduğunu gören Ocakoğlu, olay yerinden kaçan iki sokak köpeğini fark ettiğini belirtti.

Büyük emeklerle büyüttüğü tavuklarının köpekler tarafından telef edildiğini söyleyen Ocakoğlu, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek belediyeye başvurdu ve sokak köpeklerinin alınması talebinde bulundu.

