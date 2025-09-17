Sokak köpekleri 25 tavuğu telef etti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sokak köpekleri bir evin bahçesine girerek kümesteki 25 tavuğu telef etti.

Olay, akşam saatlerinde Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Pazara çıkan Sultan Ocakoğlu, akşam eve döndüğünde komşularının bahçeden köpek sesleri geldiğini söylemesi üzerine kümese yöneldi.

10 köpek bir oldu 71 yaşındaki kadına dehşeti yaşattı

Ocakoğlu, kümeste gördüğü manzara karşısında şoke oldu. 35 tavuğundan 25'inin yerde telef olduğunu gören Ocakoğlu, olay yerinden kaçan iki sokak köpeğini fark ettiğini belirtti.

Büyük emeklerle büyüttüğü tavuklarının köpekler tarafından telef edildiğini söyleyen Ocakoğlu, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek belediyeye başvurdu ve sokak köpeklerinin alınması talebinde bulundu.