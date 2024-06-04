Sokak köpekleri anne kedi ve 2 yavrusunu paramparça etti

Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi karşısında gece geç saatlerde sokak köpekleri, kedilere saldırdı.

Kedi barınağının bulunduğu iş yerinin önüne gelen 10 adet başıboş sokak köpeği, önce havlayarak anne kedi ve 2 yavrusunu korkuttu. Kafesin içinde ürken anne kedi kafesin tellerini yırtarak dışarı kaçmaya çalıştı.

KÖPEKLER 3 KEDİYİ PARÇALADI

Başıboş sokak köpekleri, dakikalar içerisinde önce anne kediyi, daha sonra ise biri kafeste biri dışarda olan 2 yavru kediyi parçalarken, anne kedinin 1 yavrusu ise o gün araç çarptığı için veterinerde olmasından dolayı başıboş köpeklerin saldırısından kurtuldu.

"KÖPEKLER KEDİMİZİ PARAMPARÇA ETTİLER"

Köpek seslerini duyan mahalle sakinleri gece geç saatte sokağa baktıklarında köpeklerin kedileri parçaladığını görürken, görgü tanığı Eyüp Uçar, “Gece geç saatlerde bütün mahallelerde olduğu gibi başıboş köpekler yaklaşık 10-15 tane kadar vardı. Burada kedilerin kokusunu alınca kapıya doğru yanaşmışlar. Kedilerimizin yeri normalde yan taraftaydı. Daha sonra anne kedi annelik içgüdüsüyle burada yuvanın tellerini yırtıp dışarı fırlıyor. Fırlayınca da köpekler bu sefer kedimizi paramparça ettiler. Daha sonrasında annesinin peşinden giden yavruları da parçalıyorlar. Sadece elimdeki bu yavru kedimiz kaldı .Bu kedimize de o gün araç çarpmıştı, veterinerde olduğu için köpeklerin saldırısından kurtuldu. Genellikle buralarda gece saat 12’den sonra yaklaşık 10-15 köpek bir araya geliyor. Allah korusun saldırıya uğrayan bir insanda olabilirdi. Yetkililerden bu konular için çözüm istiyoruz” diye konuştu.

"AŞAĞI İNENE KADAR ZATEN PARÇALAMIŞLARDI"

Eyüp Çanga ise gece köpek seslerine uyandıklarını ifade ederek, “Geçe geç vakitlerde, geçe yarısını geçmiş 1 ile 1,5 civarıydı, köpek seslerine uyandık. Çocuklar da ses ile korktukları için uyandı. Balkondan baktığımız zaman 10-15 tane sokak köpeği, anne ve 2 yavru kediyi parçalıyordu. Aşağı inene kadar zaten parçalamışlardı. Çocuklarımız sabah erken saatlerde okula gidiyor. Çocuklarımızı tek başına aşağı indirmeye bile korkuyoruz. Bu konuda devlet büyüklerimizi bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.