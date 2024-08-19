Sokak köpekleri cins köpeğe saldırdı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Mehmet Keleş, Golden cinsi köpeği Leo’dan uzun süre haber alamayınca endişelenmeye başladı. Keleş, köpeğini bulabilmek için geriye dönük güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye karar verdi. Kayıtlarda, Leo’nun gruplar halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını ve parçalandığını gördü. Keleş, saldırının gerçekleştiği alanda yaptığı incelemelerde, köpeği Leo’yu yaklaşık 50 metre aşağıdaki ormanlık alanda parçalanmış halde buldu.