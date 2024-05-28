Sokak köpekleri dehşet saçtı. 53 yaşındaki kadın ölümden döndü

Olay, Oltu Karayolları Mahallesi'nde bulunan Esen Evler Kooperatifi'nin önünde meydana geldi.

Dört sokak köpeğinin saldırısına maruz kalan 53 yaşındaki Hülya Altınok, merdivenlerden düşerek kolunu ve burnunu kırdı.

Yaralı haldeki Altınok, Oltu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınarak koluna ve burnuna alçı takıldı.

Hülya Altınok, dün akşam saat 19.30 civarında kendi evinden çıkarak babasının evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı.

"ARTIK SOKAĞA ÇIKMAKTAN KORKUYORUM"

Yaşadığı korkunç deneyim sonrası, “Belediyenin bu sokak köpekleri konusunda bir an önce çözüm üretmesi gerekiyor. Ben zarar gördüm, başkaları görmesin. Artık sokağa çıkmaktan korkuyorum” şeklinde konuştu.