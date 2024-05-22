Sokak köpeklerinin uyutulması için kanun teklifi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sokak köpeklerinin uyutulması için kanun teklifi

AKP, sokak köpeklerine yönelik kanun teklifi hazırlayarak 30 günün sonunda sahiplendirilmeyen köpeklerin uyutulacak.

Başıboş sokak köpekleri, yaşlılara, kadınlara ve özellikle çocuklara saldırmaya devam ediyor. Tehlike gün geçtikçe de yayılıyor.

AKP sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarına devam ediyor.

Hazırlanan teklife göre, her belediye, barınaklarındaki köpeklerin fotoğraflarını çekerek sahiplendirme ilanı yayınlayacak.

SAHİPLENİLMEYENLER UYUTULACAK

Her bir köpeğin sHer köpeğin sahiplenmesi için 30 günlük bir zamana ihtiyacı var. Eğer 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler olursa uyutulacak.

Eğer köpekler uyutulursa barınaklar boşalacak. Boş barınaklara da sokaktan toplanan yeni köpekler getiriliecek.

SAHİPLENİLENLERE ÇİP TAKILACAK

Ayrıca 30 gün içinde sahiplenilen köpeklere veya hayvanlara çip takılacak. Teklife göre, sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek.

Öte yandan AKP’nin teklifi İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklif olduğu tespit edildi.

DAHA DÜN KÖPEKLER BİR KADINA SALDIRDI

Ayrıca Hatay’ın Samandağ bölgesinde sahipsiz köpekler bir kadına saldırdı. 42 yaşındaki Belgin Güneş,akşam sahil kenarında yürüyüş yaparken sahipsiz köpeklerinin saldırısına uğradı.

Talihsiz kadın bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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