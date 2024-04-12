Sokak ortasında 10 kişi 1 transa saldırdı: ‘Abi adamı öldürdüler ya’

Kaynak: Gazete Duvar
Sokak ortasında 10 kişi 1 transa saldırdı: ‘Abi adamı öldürdüler ya’
İzmir’in Konak İlçesi Alsancak mahallesinde bir trans sokak ortasında 10 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin yerde yatan transı işaret ederek ‘Abi adamı öldürdüler ya’ dediği duyuldu.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde kalabalık bir grup translara saldırdı.

Bir trans, saldırganlar tarafından darp edilirken, cüzdanı ve telefonu da gasp edildi. Yaşanan saldırı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Emniyet olayla ilgili soruşturma başlattı.

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“BİRİ SARA HASTASIYMIŞ VE SOKAKTA BAYILDI”

Yaşanan olayı Gazete Duvar’a anlatan bir trans, "Biz dün bayram olduğu için evlerimizin önündeydik. Biri sara hastasıymış ve sokakta bayıldı. Arkadaşlar da yardım etmek istediler. O esnada kalabalık bir grup 'Siz bu adamı dövdünüz' diyerek iftira atıp bize saldırdı. Evleri taşlamaya başladılar. Taş, şişe, sopa ne buldularsa fırlattılar. Çok kalabalık bir gruptu. O esnada Açelya isimli bir arkadaşımız kuaförden çıkmış. Onu görünce ona saldırmışlar. Kaçmaya çalışmış ancak yakalamışlar ve hem darp hem de gasp etmişler. Darp ve gasp edildiği görüntüler de var. Şikayetçi olduk. Polisin araştırması sürüyor" ifadelerini kullandı.

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