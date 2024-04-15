Sokak ortasında 2 kişiyi pompalı tüfekle vuran şüpheliler tutuklandı

Kaynak: DHA
Sokak ortasında 2 kişiyi pompalı tüfekle vuran şüpheliler tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, Efe Melik Kaya (20) ve yanındaki Ömer Faruk Eke (22), Cumali Tımarlı (21) ve A.K.'yi (15) tartışma esnasında pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

İddiaya göre, daha önceden husumet bulunan Eke ve Kaya ile Tımarlı arasında sokakta başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Efe Melik Kaya, yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı ve Tımarlı ile yanındaki A.K.'yi yaraladı. Tımarlı'ya 7 saçma isabet ederken, A.K.'ye ise 1 saçma isabet etti.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar ihbar üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve Eke ile Kaya'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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