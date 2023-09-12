Sokak ortasında babası tarafından tekme tokat dövüldü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan D.B sokak ortasında babası tarafından tekme tokat dövüldü.

Sokak ortasında babası tarafından tekme tokat dövüldü

Yeniçağ - ERBAA / Bayram KALE

Olay Cumhuriyet Mahalesi Hükümet caddesinde bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay anında bir babanın kızına "bu halin ney, niye böyle geziyorsun" diyerek sokak ortasında üst üste tokat attı.

Kızın "Dur baba vurma, babamsın bak elimden bir kaza çıkar. Sana saygısızlık etmek istemiyorum. Baba yoluna git. Beni kendine bulaştırma" dediği görüntüler kameraya yansıdı.

Daha sonra olay yerinden ayrılan D.B yolda geçen başka bir yaşlı kadına tekme attığı anlar da kameralara yansıdı.

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