Sokak ortasında çapraz ateş cinayeti

Kaynak: İHA
Sokak ortasında çapraz ateş cinayeti
Bursa’da 6 kişilik bir grup, 150 bin lira alacakları olan bir adamı sokakta silahla vurarak öldürdü. Kaçan katiller, polisin şafak operasyonuyla yakalandı. Cinayet anı kameralara yansıdı.

İHA’nın haberine göre, olay geçtiğimiz Çarşamba günü saat 00.30’da merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde yaşandı. Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Batuhan K. (27), Rıdvan G. (27), Kemal K. (25), Enes T. (22), Aygün T. (47) ve Tayfun E. (25), Yakup Karataş’ın (28) izini sürdü.

İki araçla Karataş’ı takip eden şüpheliler, onu sokağın ortasında durdurdu. Batuhan K. ve Tayfun E., yanlarında getirdikleri silahlarla Karataş’a ateş etti. Karataş kanlar içinde yere düşerken, çevredekiler polisi aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 6 şüphelinin kaçtığını ve Karataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı. 6 şüphelinin saklandıkları yerleri tespit eden ekipler, 24 saat sonra şafak vakti operasyon düzenledi.

Zanlılar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, 150 bin lira yüzünden cinayet işledikleri ortaya çıktı. Cinayet anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

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