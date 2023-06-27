Sokak ortasında dini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdü

Düzce'de, Yeliz Oltu (35), para meselesi yüzünden tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Cömert'i (40) tabancayla vurarak öldürdü.

Sokak ortasında dini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdü

DHA’nın haberine göre, olay, saat 03.00 sıralarında, Aziz Yıldırım Bulvarı'nda meydana geldi. Yeliz Oltu ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Cömert arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yeliz Oltu, Ahmet Cömert'e, tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Cömert, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yeliz Oltu, polis tarafından gözaltına alındı.

Ahmet Cömert'in resmi nikahla başka biriyle evli olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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sokak-ortasinda-dini-nikahla-birlikte-yasadigi-erkegi-oldurdu-1916-dhaphoto2.jpg

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