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Sokak ortasında sırtından vuruldu

Denizli’de sokak ortasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi ardından, sırtından silahla vurulan genç yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 11:36
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Sokak ortasında sırtından vuruldu

Sokak ortasında sırtından vuruldu
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İHA'nın haberine göre, olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak ortasında Egecan S. ile husumetlisi olan Y.S. isimli genç arasında tartışma çıktı. 

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Egecan S., yanındaki silahla Y.S.’yi sırtından vurdu. Genç kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli arkasına bakmadan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı genci Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgede arama faaliyetlerini derinleştiren ekipler, suç aleti silahı olay yerine yakın bir noktada şüphelinin sakladığı yerde buldu.

Öte yandan; hastaneye kaldırılan yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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