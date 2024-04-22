Sokak ortasında tekme tokat kavga ettiler

Kaynak: İHA
Sokak ortasında tekme tokat kavga ettiler
Ankara'da iki grup arasında kaldırımda yumruklu kavga çıktı. O anlar kamera tarafından kaydedildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre iki grup arasında bilinmeyen bir neden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine 7 kişilik erkek grup, yanında kız arkadaşının bulunduğu başka bir erkeği dakikalarca tekmelerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Polisin olay yerine intikal etmesi üzerine ara sokaklara kaçan şahısların dakikalarca darp ettiği şahıs, ayağa kalkarak olay yerine gelen polis aracına tekme savurararak kaçmaya yeltendi. Ekipler, kavgaya karışan iki tarafı da gözaltına aldı.

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