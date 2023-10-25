Sokak ortasında yaralı halde bulundular, silahlı saldırıya uğradıklarını söylediler

Gençler, tanımadıkları bir şahsın ateş açtığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vatandaşlar ihbar etti

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Sevecen Sokak’ta yerde kanlar içinde yatan 2 kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kurşun yarasıyla hastaneye kaldırıldılar

Ekipler, yerde yatan şahısların 20’li yaşlardaki Y.Y. ve H.B. olduğunu tespit etti. El ve bacaklarından kurşun yarası alan 2 genç, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavileri süren gençlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan tanınmıyor

Yaralı gençler, polise verdikleri ifadede, tanımadıkları bir şahsın kendilerine silahla ateş ettiğini söyledi. Polis, bölgede inceleme yaptı ancak saldırıyla ilgili herhangi bir iz bulamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.