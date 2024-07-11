Sokak ortasındaki kavgayı polis zar zor ayırdı

Kaynak: İHA
Sokak ortasındaki kavgayı polis zar zor ayırdı

Bursa’da iki grubun sokak ortasındaki kavgasını polis zar zor ayırdı. Olayda 1 bekçi yaralandı.

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayıran bekçinin kaşı yarıldı. Hafif yaralanan bekçi hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olan iki taraf karşılaşınca arasında yeniden kavga etmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaylar polisin müdahalesiyle bastırılırken bir bekçi kaşından hafif şekilde yaralandı. Yaralı bekçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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