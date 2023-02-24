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Vatandaş devlete minnet duymaz. Bunlar devletin görevi

Sokak röportajına katılan bir vatandaş, devletin yol, baraj ve okul yapmasını asli görevi olduğunu söyleyerek "Hiçbir baba evladına hanımına sizi besliyorum, giydiriyorum diyemez. Aynı şekilde bu işler de devletin asli görevidir, yapmak zorundadır" dedi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 11:59
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Sokak röportajına katılan vatandaş devlete görevini hatırlattı

Vatandaş devlete minnet duymaz. Bunlar devletin görevi
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Sokak röportajına katılan bir vatandaş, sosyal medyada çok konuşulacak ifadelerde bulundu.

Devletin vatandaşlara sağladığı hizmetleri “bir marifetmiş gibi söylememesi gerektiğini” belirten vatandaş, “Ben babayım. Hiçbir baba evdeki hanımına, çocuğuna ‘sizi besliyorum, yemeğinizi getiriyorum, giysinizi giydiriyorum’ diyemez. Çünkü bu ebeveynin görevidir. Aynı şekilde de devlet okul yaparsa, yol yaparsa, baraj yaparsa bunlar onun asli görevidir.” dedi.

Yaptığı hizmetlerden dolayı vatandaşın minnet duymaması gerektiğini ifade eden şahıs, “Vatandaş bunlardan dolayı teşekkür etmez. Su, yol, baraj vergilerle dönüyorsa, vatandaşın vergisiyle hizmet ediliyor demektir. Vatandaşın parasını çalan herkesin de kursağında kalsın” diye konuştu.

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