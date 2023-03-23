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  • 15 yaşındaki çocuk: Anneme bakmak için çalışmak zorundayım. İzleyenlerin boğazı düğümlendi

15 yaşındaki çocuk: Anneme bakmak için çalışmak zorundayım. İzleyenlerin boğazı düğümlendi

Vatandaş TV isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında 15 yaşındaki çocuğun ağladığı görüntüler gündem oldu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:20
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Sokak röportajında 15 yaşındaki çocuk: Anneme bakmak için çalışmak zorundayım

15 yaşındaki çocuk: Anneme bakmak için çalışmak zorundayım. İzleyenlerin boğazı düğümlendi
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Vatandaş TV kanalının yaptığı bir sokak röportajından sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenlerin boğazını düğümledi.

15 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuk, babasının kendilerini terk ettiğini ve annesine bakmak için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

“BUNLAR GİTSİN ARTIK”

İktidar partisinden şikayet eden genç "Bunlar gitsin artık" ifadelerini kullandı. Muhabirin "bir hedefin ya da hayalin var mı?" sorusunun ardından gözyaşlarına boğulan genç, orada bulunan bir adamı da ağlattı.

Röportajı izleyenler de gözyaşlarını tutamadı.

Video sosyal medyada gündem oldu.

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