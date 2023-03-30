Hizbullahçıdan sonra bir de bu çıktı: Erdoğan için canlı bomba olurum

AKP'nin 20 yıllık iktidarının ardından 14 Mayıs tarihinde yeni bir seçim yapılacak. Vatandaşın gözü kulağı yapılan anketlerde ve sokak röportajlarındayken vatandaşın 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu' sorusuna verdiği yanıt hala şiddetli tartışmalar yaratmaya devam ediyor.

Bu duruma ilişkin en çarpıcı örnekler ise Neo TV isimli bir YouTube kanalında gerçekleşti.

"REİSİ CUMHUR'A ŞEY YAPSIN BEN GİDER KENDİMİ PATLATIRIM"

Kadıköy'de gerçekleştirilen sokak röportajında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik soruya bir kişi, "Sen hiç hayatında canlı bomba gördün mü? Ben vatan, millet için bu bayrak için canlı bomba gibiyim. Ben tehlikeliyim tabii... Reisi Cumhur'a şey yapsın ben gider Pensilvanya'da kendimi patlatırım. Ayrımcılık yapanlar bizden değil" dedi.

"Ben Milli Görüşçüyüm, eski Erbakancıyım" diyen kişi, "Reisin yanındayız. Bu mesele memleket meselesi" ifadeleriyle kendini tanımladı.

"CHP EZANLARI BİR SAAT GERİ ALACAK"

Aynı kanalın, Esenler'de gerçekleştirdiği röportajda, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı?" sorusuna bir kişi skandal ifadelerle, "Erdoğan sonuna kadar Erdoğan... Mesela söyleyeyim abi; Kılıçdaroğlu şuanda nerede? Bunların yanında(HDP). Adam diyor ki; ezanları bir saat geri alacağız. Kim diyor? CHP diyor. CHP başa gelirse aha burada tecavüz ederler. İmamoğlu burada ne oldu?" dedi.