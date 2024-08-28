Sokak röportajında konuşan kadın isyan etti: 'İstanbul Araplara satılmış'

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Sokak röportajında konuşan kadın isyan etti: 'İstanbul Araplara satılmış'

Bir sokak röportajında konuşan genç kadın, Türkiye'deki yabancı mülk sahipliği ve halkın durumuna ilişkin sert eleştirilerde bulundu: 'İstanbul Araplara satılmış'

Bir sokak röportajında mikrofon uzatılan genç kadın, Türkiye'deki yabancı mülk sahipliği ve vatandaşların durumu hakkında yaptığı sert eleştirilerle sosyal medyada gündem oldu. Kadın, "İstiklâl Marşı okuyoruz da kimin vatanında yaşıyoruz biz, kimin toprağı var? İstanbul Araplara satılmış, Antalya'nın en güzel yerlerinde Almanlar, Ruslar oturuyor; biz hizmet ediyoruz. Hangi vatan bizim be?" sözleriyle mevcut durumu eleştirerek tepkisini dile getirdi.

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Kadının bu açıklamaları özellikle sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Pek çok kullanıcı genç kadının duygularını paylaştığını ifade ederken bazıları da kadının cesaretini övdü. Akıllara, geçtiğimiz günlerde sokak röportajında söyledikleri yüzünden tutuklanarak cezaevine gönderilen ve tutukluluğu devam eden Dilruba Kayserilioğlu'nu getirdi.

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