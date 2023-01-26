Sokak röportajında konuşan vatandaştan AKP'nin oy oranıyla ilgili ilginç tespit

Mikrofon uzatılan genç adam AKP’nin oylarının yüzde 30’dan aşağı düşmemesinin sebebini değişik bir bakış açısıyla anlattı.
“10-15 MİLYON İNSANI İŞE SOKTULAR”
Genç adam “Nerden baksanız 10-15 milyon insanı işe soktular. Bu insanların ailelerini de sayarsanız 30 milyon insan yapar. 2-3 milyon insanda sosyal yardımlardan para alıyor.” dedi.
PARALARININ KESİLECEĞİNDEN KORKUYORLAR
Sözlerine “Bunlar bunun kesileceğini, işe giren insanlar işten çıkarılacağını düşündüğü için mecburlar oy vermeye.” diye devam etti.
O YÜZDE 30 ONLAR
Genç adam “Şu an yüzde 30’dan aşağı düşmüyor ya, düşmeyen yüzde 30 bu yüzde 30 işte. Anketler o yüzden hala yüzde 30.” İfadelerini kullandı.
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