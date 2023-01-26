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Sokak röportajında konuşan vatandaştan AKP'nin oy oranıyla ilgili ilginç tespit

Gün geçmiyor ki sokak röportajlarında ilgin bir durumla karşılaşılmasın. Yapılan bir sokak röportajında bir vatandaşın yaptığı AKP oy oranı tespiti ilginç açıklamalara sahne oldu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 22:29
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Sokak röportajında konuşan vatandaştan AKP'nin oy oranıyla ilgili ilginç tespit. AKP'nin oyu bu yüzden düşmüyormuş

Sokak röportajında konuşan vatandaştan AKP'nin oy oranıyla ilgili ilginç tespit
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Mikrofon uzatılan genç adam AKP’nin oylarının yüzde 30’dan aşağı düşmemesinin sebebini değişik bir bakış açısıyla anlattı.

“10-15 MİLYON İNSANI İŞE SOKTULAR”

Genç adam “Nerden baksanız 10-15 milyon insanı işe soktular. Bu insanların ailelerini de sayarsanız 30 milyon insan yapar. 2-3 milyon insanda sosyal yardımlardan para alıyor.” dedi.

PARALARININ KESİLECEĞİNDEN KORKUYORLAR

Sözlerine “Bunlar bunun kesileceğini, işe giren insanlar işten çıkarılacağını düşündüğü için mecburlar oy vermeye.” diye devam etti.

O YÜZDE 30 ONLAR

Genç adam “Şu an yüzde 30’dan aşağı düşmüyor ya, düşmeyen yüzde 30 bu yüzde 30 işte. Anketler o yüzden hala yüzde 30.” İfadelerini kullandı.

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Tozanlı
26.01.2023 23:30
Şu bir gerçek ki üye olanlar bayağı okkalı yardımlar alıyor,her türlü kaynaklardan yararlanıyorlar.en çokda kadın kollarında gòrev yapanlar parsayı topluyor.Ve bunlara bakın kollarda bilezik,üstlerin'  
 
Özen
26.01.2023 23:29
Suriyelileri unutmuş en az 5 milyon seçmen daha ilave et etti 35 milyon  
 
Murat D.
26.01.2023 23:27
Günü birlik ve sadece kendi iyiliği üzerinden ülke iyi diyen insan art niyetli ve kötü insandır.  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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