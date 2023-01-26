Sokak röportajında konuşan vatandaştan AKP'nin oy oranıyla ilgili ilginç tespit

Mikrofon uzatılan genç adam AKP’nin oylarının yüzde 30’dan aşağı düşmemesinin sebebini değişik bir bakış açısıyla anlattı.

“10-15 MİLYON İNSANI İŞE SOKTULAR”

Genç adam “Nerden baksanız 10-15 milyon insanı işe soktular. Bu insanların ailelerini de sayarsanız 30 milyon insan yapar. 2-3 milyon insanda sosyal yardımlardan para alıyor.” dedi.

PARALARININ KESİLECEĞİNDEN KORKUYORLAR

Sözlerine “Bunlar bunun kesileceğini, işe giren insanlar işten çıkarılacağını düşündüğü için mecburlar oy vermeye.” diye devam etti.

O YÜZDE 30 ONLAR

Genç adam “Şu an yüzde 30’dan aşağı düşmüyor ya, düşmeyen yüzde 30 bu yüzde 30 işte. Anketler o yüzden hala yüzde 30.” İfadelerini kullandı.