Sokak röportajında vatandaş: Peygamber gelse 'Bunlara oy ver' dese vallahi vermem

Sokak röportajlarında vatandaşların verdiği tepkiler ve söyledikleri seçim öncesi sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Önceki seçimlerde AKP'ye oy veren bir vatandaş, Ankara'da yapılan sokak röportajında 14 Mayıs seçimlerinde AKP'ye oy vermeyeceğini kesin bir şekilde ifade etti.

Sokak röportajında vatandaş: Peygamber gelse 'Bunlara oy ver' dese vallahi vermem

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala sokak röportajlarında vatandaşların adaylara verdiği tepkiler daha da dikkat çekici hale geldi.

"PEYGAMBER DESE OY VERMEM"

Ankara'nın Kızılay'da yapılan bir sokak röportajında AKP'ye daha önce oy veren bir vatandaşın söyledikleri öne çıktı.

TV99 adlı YouTube kanalının yayımladığı videoda kime oy vereceği sorulan bir vatandaş, "Peygamber gelse, dese ki 'Bunlara oy ver', vallah billah vermem" diyerek AKP'ye oy vermeyeceğini söyledi.

Vatandaş verdiği röportajda şunları söyledi:

AKP'ye oy vermedi diye ben bu ikiz kardeşimi iki gün eve almadım, Allah yukarıda. Dedim ki 'Bunlar vatanın sahipleri, nasıl oy vermezin?', şimdi şunu net söylüyorum, inançlı birisiyim, ama Peygamber gelse, dese ki 'Bunlara oy ver', vallah billah vermem. Gerçekten vermem.

Paramızı çaldılar. Evleri üzerimize yıktılar. Bir geriye ne kaldı biliyor musun? Namusumuz kaldı. Geriye namusumuz kaldı. Başka bir şeyimiz kalmadı. Bu saatten sonra içeri alırlar mı bilemem. Bir şey yaparlar mı bilemem. Vallahi Allahtan başka kimseden de korkmam. Bu kadar basit.

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