Sokak röportajında yaşlı bir kadının isyanı: Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin. Canımızı yaktı. Tak etti milletin canına

Editör: Ayşe Memiş

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle zamlar üst üste yağdı. Derinleşen ekonomik krizde her geçen gün fiyatlar karşısında vatandaşın beli bükülüyor.

Vatandaşın alım gücü erirken halk, esnaf, sanayici ve üretici de iflasın eşiğinden geçiyor.

Seçime çok az bir zaman kalırken partiler çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimine az bir vakit kala seçimle ilgili sokak röportajları da arttı.

Yurttaş TV YouTube kanalının bir seçim röportajı sosyal medyada viral oldu.

Muhabirin “Kimi desteklemeyi düşünürsünüz?” sorusuna “CHP, Kılıçdaroğlu” yanıtını veren teyzenin sözleri gündem oldu.

“Neden” sorusuna cevap veren yaşlı kadın, “Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin canımızı yaktı artık, tak etti milletin canına. Bir şey alamıyorum ,alamıyoruz bakıp bakıp geçiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Hadi biz yaşımızı başımızı aldık ya siz?” dedi. ,

"YA FONLANIYORDUR YA DA TUZU KURUDUR"

Öte yandan yine bir sokak röportajında başörtülü bir vatandaşın AKP'yi destekleyenler için "Bu partiyi şu pahalıkta, şu ekonomik düzende hala destekleyen biri varsa ya ondan fonlanıyordur ya da tuzu kurudur" dediği sözler gündem olmuştu.