Sokak röportajları nedeniyle vatandaşları korku sardı! 'Ağzımızı açarsak hapse atarlar'

Kaynak: Haber Merkezi
Sokak röportajları nedeniyle vatandaşları korku sardı! 'Ağzımızı açarsak hapse atarlar'

Ülkedeki ekonomik durumun ele alındığı bir sokak röportajında, vatandaşların ifadeleri dikkat çekiciydi. Bir vatandaş, ekonomi hakkında konuşmanın risklerine işaret ederek, "ağzımızı açarsak hapse atarlar" şeklinde endişesini dile getirdi.

Bir YouTube kanalında gerçekleştirilen sokak röportajlarında, ülkenin ekonomik durumu ile ilgili sorulara vatandaşlar tarafından dikkat çekici yanıtlar verildi. Röportajda konuşan bir kişi, ekonomi hakkında söyleyecek çok şey olduğunu belirtirken, "Ağzımızı açarsak hapse atarlar" şeklinde endişelerini dile getirdi.

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İzmir'de yaşanan ve Dilruba K. isimli bir vatandaşın tutuklanmasına atıfta bulunulduğunda, başka bir vatandaş ise "O kız çok haklı. Ekonomi mi? battık battık. Ne kafede oturabiliyoruz ne sahilde oturabiliyoruz. Böyle caddenin üstünde oturuyoruz işte." ifadeleriyle mevcut ekonomik sıkıntıları vurguladı.

NE OLDU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) başkanı Ebubekir Şahin, yeni medya mecralarında gerçekleştirilen sokak röportajları ve benzeri içeriklerin RTÜK denetimi altında olduğunu belirtti. Şahin, bu tür içeriklerin, toplumun genel görüşünü yansıtıyormuş gibi sunulmasının, gerçekte ise belirli bir mesajı öne çıkarmak amacıyla manipülatif olabileceğini ve dezenformasyona sebep olabileceğini ifade etti.

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Öte yandan, İzmir'de yapılan bir sokak röportajında, sosyal medya platformu Instagram'ın erişim engellemesi ve Hamas lideri İsmail Haniye için ulusal yas ilan edilmesi konularını eleştiren Dilruba K. isimli bir vatandaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuklandı.

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