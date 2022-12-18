Sanatçı gözüyle final

Kosovalı sokak sanatçısı Alkent Pozhegu, Arjantin ve Fransa arasında oynanacak Dünya Kupası finalini sanatsal bir resimle yorumladı.
Sadece tahıl tohumlarını kullanan Alkent Pozhegu finalin iki önemli ismi Arjantin'in forveti Lionel Messi ile Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe'yi betimleyen bir mozaik ortaya çıkardı.
Sanatçının eseri Yakova kasabasında büyük ilgi görüyor.
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