Sokak sokak böyle gezdi. Yer Mersin

Mersin'de bir kadın, sokakta yürürken opera söyledi. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Söz konusu görüntülerde kadının tek kişilik performansı çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

O anlara sosyal medyadan adeta beğeni ve yorum yağarken, bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne güzel kendisini motive ediyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Pozitif enerjisi ne kadar da tatlı" yorumunu yaptı.

İşte yapılan bazı yorumlar: