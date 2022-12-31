﻿Atıklar, 2023’e dakikalar kala küle döndü

Yangın, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi 918 sokak üzerinde meydana geldi. Hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, depoya yakın kısımda yabancı uyruklu şahısların topladığı atıklara sıçradı.

ATIK DOLU ÇUVALLAR KÜLE DÖNDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında, şahıslar çuvallardaki atıkları kurtarmak için mücadele verdi. Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında, onlarca atık dolu çuval küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)