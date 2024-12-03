Sokak yarışına polisten dron destekli baskın

Adana'da motosiklet ve otomobillerle izinsiz yarış düzenlemek için toplanan bir gruba yönelik polis baskını ve kaçan bir motosiklet sürücüsünün yakalanması dronla kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araç trafiğine açık olan merkez Seyhan ilçesindeki Metal Sanayi Sitesi'nde izinsiz yarış düzenlemek için toplanan bir gruba yönelik baskın gerçekleştirdi.

Asayiş ekiplerinin de destek verdiği baskın anı dronla görüntülendi.

Trafik ekiplerinin durdurduğu motosikletli gruptaki bir sürücü bu sırada kaçmaya başladı.

Polis kamerasınca da kaydedilen kaçışın ardından bölgede önlem alan motosikletli ekipler sürücünün peşine düştü.

Diğer araç sürücülerini de tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü bir süre sonra yakalandı. Motosiklet sürücüsünün yakalanması havadan dronla da kaydedildi.

Polis ekipleri, bölgede kontrol ettiği 118 motosiklet ve otomobilden 61'inin sürücüsüne abart egzoz, kask kullanmama, plakasız ve sürücü belgesiz araç kullanma gibi nedenlerle 331 bin 844 lira ceza kesti.

Öte yandan, 19 araç da trafikten men edildi.