Sokakta oynuyorlardı: 3 kardeşten haber alınamıyor

Sancaktepe'de sokakta oynayan 3 erkek kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyor.
Olay dün saat 17.00 sıralarında Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden saat 17.00'den sonra haber alınamadı.
Ailesi polise giderek kayıp müracaatında bulundu. Mahalle sakinleri ve aile yakınları çevrede kayıp 3 çocuğu bulmak için seferber oldu. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı.
EVLERİNİN ÖNÜNDEN GEÇERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR
Haber alınamayan 3 kardeşin kaybolmadan önce caddede koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde çocukların evlerinin önünden eğilerek, hızla koştuğu görüldü.