Sokakta oynuyorlardı: 3 kardeşten haber alınamıyor

Sancaktepe'de sokakta oynayan 3 erkek kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyor. Çocukların kaybolmadan önce caddede koşturduğu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KAYNAK: DHA
Sokakta oynuyorlardı: 3 kardeşten haber alınamıyor

Sancaktepe'de sokakta oynayan 3 erkek kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyor.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden saat 17.00'den sonra haber alınamadı.

Ailesi polise giderek kayıp müracaatında bulundu. Mahalle sakinleri ve aile yakınları çevrede kayıp 3 çocuğu bulmak için seferber oldu. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı.

EVLERİNİN ÖNÜNDEN GEÇERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Haber alınamayan 3 kardeşin kaybolmadan önce caddede koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde çocukların evlerinin önünden eğilerek, hızla koştuğu görüldü.

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