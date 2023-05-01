Sokakta silahlı çatışma: 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sokakta silahlı çatışma: 3 yaralı

İHA'nın haberine göre, olay gece saat 00.14 sıralarında Yalı Caddesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan Yunus G. (27) olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar da ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Taraflar arasındaki kavga polislerin gelmesinden sonra da devam etti.

Ekipler taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

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