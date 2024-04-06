Sokakta yatan adama iyilik yaptı kötülük buldu. İyilik yaptığına pişman oldu

ABD’de izleyenleri insanlık ölmüş dedirten anlar yaşandı.

Çarşamba günü bir hayırsever, New York’ta sokakta yürüdüğü esnada, sokakta battaniyeyle yatan şahsa üşümesin diye ceketini vermek istedi.

59 yaşındaki hayırsever, iyilik yapmak istediği 25 yaşındaki Xavier Israel tarafından önce darp edildi, sonra ise gaspa uğradı.

O anların saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntülerde, hayırsever adamın ceketi evsizin üzerine attıktan sonra saldırıya uğradığı, yere düşürülerek ceplerinden cüzdanının ve değerli eşyalarının gasp edildiği görülüyor.

ÜSTÜNDEN 1500 DOLAR BULUNDU

Hayırsever, Israil tarafından yumruklanıp yere fırlatılmadan önce cüzdanını geri almaya çalışırken, ABD basını, Israil'in kısa bir süre sonra Batı 41. Cadde ve 5. Cadde'de tutuklandığını duyurdu.

Yetkililer, tanıkların Israil'in pantolonunun içine nakit doldurduğunu söylediklerini aktardı. Polis, saldırganın üstünde yaklaşık 1500 dolar ele geçirdi.