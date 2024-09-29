Sokakta yatan evsiz öldü

Kaynak: DHA
Sokakta yatan evsiz öldü

Balıkesir Bandırma'da sokakta hareketsiz yatan Fevzi Karabacak, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Balıkesir Bandırma ilçesinde sokakta hareketsiz yatan Fevzi Karabacak, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Karabacak'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Olay, saat 02.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan kişiyi fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı kişi, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen kişinin evsiz olduğu ve sokaklarda cam şişe toplayarak geçimini sağladığı belirtilen Fevzi Karabacak olduğu tespit edildi. Bacağında 1 santimetre boyunda bir kesik olduğu tespit edilen ancak kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Karabacak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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