Sokakta yürürken bıçaklı saldırıda yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ali T. (26) yaralandı. Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 09.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'nde meydana geldi. Ali T., sokakta yürürken, iddiaya göre tanımadığı 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ali T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Yaralı, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.