Sokaktaki kavgayı ezan okuyarak ayırdı

Düzenleme: Feyza Betül Arslan
Sokaktaki kavgayı ezan okuyarak ayırdı
Bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgaya ezan okuyarak müdahale etti.

Şanlıurfa'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

İki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavgaya, çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Tarafları ayırma mücadelesinde bir vatandaşın taktiği ise ilgi çekti.

Kavgayı ayırmak isteyen vatandaş, elini kulağına götürerek ezan okumaya başladı. Ezan sesini duyan taraflar, çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle sakinleşti.

O anlar, balkonundan kavgayı izleyen bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, ezan okuyarak kavgayı ayıran vatandaşın taktiği kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı.

İlgili Haberler
Samsun'da vatandaşlar 1919 metrelik dev bayrakla yürüdü
Samsun'da vatandaşlar 1919 metrelik dev bayrakla yürüdü
Son Haberler
Mardin’de iki grup arasında çıkana kavgada silahlar konuştu Gündem
Mardin’de iki grup arasında çıkana kavgada silahlar konuştu
Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti Gündem
Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti
Ali Koç saldırıya uğradı! Spor
Ali Koç saldırıya uğradı!
Kaza yapan araç alev aldı Yerel Haberler
Kaza yapan araç alev aldı
Havuza kimyasal döktüler. Tuvaletini havuza yapanlar ortaya çıktı Video
Havuza kimyasal döktüler. Tuvaletini havuza yapanlar ortaya çıktı
Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı Video
Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı
Ali Koç geldi ortalık karıştı. Rams Park'ta gergin anlar Spor
Ali Koç geldi ortalık karıştı. Rams Park'ta gergin anlar