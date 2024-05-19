Sokaktaki kavgayı ezan okuyarak ayırdı

Şanlıurfa'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

İki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavgaya, çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Tarafları ayırma mücadelesinde bir vatandaşın taktiği ise ilgi çekti.

Kavgayı ayırmak isteyen vatandaş, elini kulağına götürerek ezan okumaya başladı. Ezan sesini duyan taraflar, çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle sakinleşti.

O anlar, balkonundan kavgayı izleyen bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, ezan okuyarak kavgayı ayıran vatandaşın taktiği kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı.