Sokaktaki yol kavgasında balkondan izleyen kişi vuruldu

Kaynak: İHA
Sokaktaki yol kavgasında balkondan izleyen kişi vuruldu

İstanbul Küçükçekmece’de 2 sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri silahıyla havaya ateş açtı, o sırada balkondan olayı izleyen bir kişi vuruldu.

Yaralı vatandaş hastane kaldırılırken alay sonrası şüpheliler polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sularında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 2 şahıs yol üzerinde araçlarıyla karşı karşıya geldiler. Taraflar birbirine yol vermeyince araçlarından inerek tartışmaya başladılar. Kavgaya dönen tartışmada taraflardan biri üzerindeki silahla havaya ateş etmeye başladı. Mermilerden birisi o sırada kavgayı balkondan izleyen bir kişiye isabet etti.

Polis ekipleri şahısları yakalarken yaralanan vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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