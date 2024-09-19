Sokaktaki yol kavgasında balkondan izleyen kişi vuruldu

Yaralı vatandaş hastane kaldırılırken alay sonrası şüpheliler polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sularında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 2 şahıs yol üzerinde araçlarıyla karşı karşıya geldiler. Taraflar birbirine yol vermeyince araçlarından inerek tartışmaya başladılar. Kavgaya dönen tartışmada taraflardan biri üzerindeki silahla havaya ateş etmeye başladı. Mermilerden birisi o sırada kavgayı balkondan izleyen bir kişiye isabet etti.

Polis ekipleri şahısları yakalarken yaralanan vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.