Söke Ovası’nda sulama çalışmaları erken başladı

Kaynak: İHA
Söke Ovası’nda sulama çalışmaları erken başladı

Söke Ovası Sulama Birliği, Büyük Menderes Nehri ve tahliye kapamalarını bu yıl geçen yıla göre bir ay öne çekti.

Söke Ovası Sulama Birliği, Büyük Menderes Nehri ve tahliye kapamalarını bu yıl geçen yıla göre bir ay öne çekti. Bu yıl su sıkıntısı gündeme gelirken, Söke Ovası Sulama Birliği de bölgedeki çalışmaları hızlandırdı.

Su yönetiminin daha verimli olması ve tarımsal üretimin kesintisiz devam edebilmesi için çalışmalar kapsamında Büyük Menderes Nehri ve tahliye kapamalarını bu yıl geçen yıla göre bir ay öne çekti. Sulama Birliği araçları iş makineleriyle çalışmalarına başladı.

Sulama Birliği, sürecin sorunsuz ilerlemesi için çiftçilere bilgilendirme yapmaya devam edecek.

Söke Ovası’nda sulama çalışmaları erken başladı

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