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Söke'deki vinç kazasına 4 tutuklama

 Aydın'ın Söke ilçesindeki fabrika inşaatında vincin kırılan bomunun çatıya düşmesi sonucu işçilerden Erol Erben'in hayatını kaybettiği, Erol Aras'ın da yaralandığı kazada gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. 

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 20:19
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Söke'deki vinç kazasına 4 tutuklama

Söke'deki vinç kazasına 4 tutuklama
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DHA - Olay, dün sabah saatlerinde Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. İş malzemesi taşıyan vincin bomu kırılıp, çatıya düştü. Bu sırada çatının çökmesi ile çalışan işçilerden Erol Erben ve Erol Aras, zemine düştü. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Erol Erben'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çağrılan ambulansla Söke Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol Aras ise tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alındı. Tedavisi süren Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VİNÇ OPERATÖRÜ İLE BİRLİKTE 4 TUTUKLAMA

Olayın ardından vinç operatörü Mehmet Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i jandarmadaki ifadesinin ardından dün serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden vinç operatörü Mehmet Çalışkan, görevlilerden Mustafa Bayındır, Murat Şimşek ve Serdar Künhan ise tutuklandı. Diğer şüpheli Faruk D. ise adli kontrolle serbest kaldı.

 

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