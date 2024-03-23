Sol cenahta büyük tartışma: TKP ve TİP hattı gerildi

Yerel seçime sayılı günler kala sol siyasette yaşananlar da yakından takip ediliyor. TKP, Kadıköy’de sürpriz bir hamle yaparak Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’nu Kadıköy’de aday gösterdi. TİP ise son günlerde büyük tartışmalarla gündeme geldi. İYİ Parti’den ayrılan Gökhan Zan, TİP’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu. Ancak Zan hakkında çıkan iddialar sonrası TİP Hatay adaylarını geri çektiklerini açıklamıştı. Gökhan Zan ise adaylığının sürdüğünü kaydederek hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

TKP İLE TİP ARASINDAKİ HAT GERİLDİ

Sol siyasette adı en çok duyulan iki parti olan TKP ve TİP’in adasındaki ilişki yakından takip ediliyor. İki parti arasında soğuk rüzgarlar eserken TKP’den gelen son açıklama tartışmaları alevlendirebilir.

TKP Genel Sekreteri Kemal okuyan, TİP ile ayrı dünyaların partileri olduğunu belirterek aralarında bir ittifakın mümkün olmadığını söyledi. Yunanistan’da gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Okuyan, şunları söyledi:

“TİP ile bir yoldaşlık ilişkimiz yok. Tamamen farklı dünyaların partisiyiz. Türkiye’nin en önemli gündemi değildir. Fazla girmemeye çalışıyoruz ama şunun altını çiziyoruz: detaylarda ayrılmıyoruz. Çok köklü ayrılıklarımız var. TKP’nin TİP ile bir yakın akrabalığı yok çok net söylüyorum. Diğer partilere nasıl yaklaşıyorsak TİP’e de öyle yaklaşıyoruz.”

GÖKHAN ZAN AÇIKLAMASI

“Seçmenler TİP ile TKP bir araya gelse diyordur bu ayrı bir şey. Bu bir düşmanlık tanımı da değil yanlış anlaşılmasın. Gökhan Zan kimdir? Türkiye siyasetinde neden bu kadar tartışılan bir figür olmuştur sorusunun yanıtı bizde yok. Yüzlerce Gökhan Zan var. Neden önemli oldu Türkiye siyasetinde?”

“YÜKSEK OY ALDIĞIMIZ YERLERE ODAKLANDILAR"

TKP ve TİP arasında daha önce de adaylarla ilgili tartışma çıkmıştı. TİP’in Kadıköy Belediye Başkanı adayı Doğan Ergün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada TKP’nin, TİP’in yüksek oy aldığı yerlerde aday çıkardığını söylemişti. Ergün, TKP’nin Mehmet Maçoğlu’nu Kadıköy’den aday göstermesine dikkat çekerek şunları söylemişti:

“Biz Türkiye siyasi haritasına baktık. İktidarın güçlü olduğu, muhalefetin güçlü olduğu ve asansör diyeceğimiz yerler olarak üçe ayırdık. TKP’li arkadaşlar anladığım kadarıyla TİP’in nerede çok oy aldığını bakmışlar. TİP nerede çok oy almış; Defne’de, Kadıköy’de. Oralara da odaklanmışlar. Bu bir stratejidir eleştirmiyorum, TİP nerede güçlü oluyorsa oralara hamle yapmak bir tercihtir ancak bence burada bir problem var. Genel başkanımızın yaptığı gibi Fatih Mehmet Maçoğlu'nun da en fazla AKP ile mücadele edeceğimiz ve emekçilerin lehine kazanabileceğimiz bölgeleri değerlendirmesinin, daha doğru olduğunu TKP ile görüşmemizde ifade ettik.”