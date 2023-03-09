SOL Parti de aday kararını açıkladı

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyeleri İlknur Başer ve İsmail Hakkı Tombul, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş’i ziyaret etti.



Ziyarette SOL Parti’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde tek aday istediği vurgulandı. İsmail Hakkı Tombul, “Bu iktidarın gitmesi lazım. Ezilenlerin, emekçilerin, işçilerin taleplerini gören bir süreç işlensin. Tek adayla seçime gidilsin, Erdoğan yenilsin. Ancak bu yetmez. Seçimden sonra da tahribatın giderilmesi, kamuculuk, demokrasiye ulaşılması, laikliğin ve tam bağımsızlığın yeniden sağlanması için mücadeleye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde SOL Parti’yi ziyaret etmişti.

Görüşme sonrası SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan kısa açıklamada şöyle denilmişti

"Genel Merkezimizi ziyaret ederek deprem dayanışması konusunda bilgi alışverişinde bulunan ve yaşadığımız saldırılardan dolayı dayanışmasını ileten Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP heyetine teşekkür ederiz. Dayanışma kazanacak!"