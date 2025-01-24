Solaryum sedef hastalığını tedavi edebilir mi?

Sedef hastalığı bilindiği üzere bağışıklık sistemi kaynaklı bir deri rahatsızlığıdır. Ciltte kaşıntılı, kabarık plakların oluşmasına yol açar ve eklemleri de etkileyebilir. Tam bir tedavi olmasa da doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle yönetilebilir. Solaryumun, sedef hastalığını iyileştirdiğini söyleyen pek çok hasta bulunmaktadır. Ancak solaryum, geleneksel bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmez.

Tedavi yaklaşımınız, yaşam kalitesini koruma ve alevlenme olasılığını azaltma hedefini taşımalıdır. Sedefi tetikleyebilecek faktörleri belirleyip bunlardan kaçınmak, alevlenmeleri azaltmada önemli rol oynar.

Bir dermatologla birlikte çalışarak en uygun tedavi planınızı oluşturmalısınız. Bu plan, topikal ilaçlar, ışık terapisi, oral ilaçlar ve enjeksiyonlarla desteklenebilir. Özellikle ışık terapisi, güneş ışığının sedef üzerindeki iyileştirici etkilerini taklit eder. Ancak, ışık terapisi ile solaryum arasında büyük farklar vardır.

IŞIK TERAPİSİ VE SEDEF HASTALIĞI

Güneş ışığındaki ultraviyole A (UVA) ve ultraviyole B (UVB) ışınları, sedefi yönetmede faydalı olabilir. Birçok ışık terapisi çeşidi bulunmakta olup, bunlar hedeflenmiş tedavi ve vücuda tümüyle uygulama olarak iki ana şekilde sunulmaktadır. Bu terapiler, aşırı aktif T hücrelerini yavaşlatır ve alevlenmeleri azaltır.

Bir doktor, bu tedavi yöntemlerinden hangisinin sizin için uygun olduğunu belirlemede yardımcı olabilir. Işık terapisi seçeneklerinden bazıları şunlardır:

Doğal Güneş Işığı Terapisi

Güneş ışığı, sedef tedavisinde kullanılabilen doğal bir ultraviyole kaynağıdır. Her gün en az 5 ila 10 dakika süreyle öğle güneşinde kalmayı hedeflemelisiniz. Ancak, aşırı güneşlenme sedefin kötüleşmesine yol açabilir.

UVB Işık Terapisi

Bu terapi, UVB ışığını kontrollü bir ortamda kısa sürelerle vücuda uygular. Bu ışık terapisi, sınırlı dalga boyları kullanarak güneş yanığı ve cilt hasarını azaltmaya yardımcı olur.

PUVA Tedavisi

Psoralen UVA (PUVA) tedavisinde, UVA ışığı ve psoralen ilacı birlikte kullanılır. Bu tedavi, özellikle yaygın sedefi olan hastalar için uygundur.

Lazer Tedavisi

Lazer tedavisinde yüksek seviyelerde UVB ışığı, sedefin etkilediği özel bölgelerde tedavi amaçlı uygulanır. Bu tedavi, genellikle birkaç hafta veya ay süren bir süreçtir.

Jeoloji mühendisi sedef, egzama için krem üretti

SEDEF TEDAVİSİNDE SOLARYUM: RİSKLER

Solaryumun sedef tedavisindeki faydaları net olmamakla birlikte, cilt hasarına yol açabilir ve kanser riskini artırabilir. Ulusal Sedef Vakfı, iç mekan solaryumlarını kullanmamayı tavsiye etmektedir. Bu yataklar, UVB ışınlarından çok daha fazla UVA ışığı yaymaktadır ve tedaviye etkisi sınırlıdır. Ayrıca, güneş lambası ışınlarının uzun süreli ya da sık sık maruziyeti cilt kanseri riskini artırabilir.

Bazı hastalar, solaryumların sedefin tedavisine yardımcı olabileceğini düşünse de, bu yöntem yalnızca tıbbi denetim altında ve sınırlı kullanımla önerilmektedir. 2015 yılında yapılan bir araştırma, iç mekan solaryumlarının, ışık terapisi alamayan hastalar için yararlı olabileceğini belirtmiştir. Ancak, bu durumda mutlaka bir doktora danışmak gerekir.

Doğal güneş ışığına maruziyet ya da iç mekan solaryumlarına girme, birçok riski beraberinde getirir. İç mekan solaryumları, ışık terapisi kadar etkili değildir. Ulusal Sedef Vakfı'na göre, bu yataklar, melanom riskini %59 oranında artırabilir.

Bazı topikal sedef ilaçları, örneğin kömür katranı ve tazaroten, güneş yanığını artırabilir, bu da solaryumun daha da tehlikeli hale gelmesine yol açabilir. Oral ilaçlar da cilt yanıkları riskini artırabilir. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, cilt kanseri riskini artırabilir.

SOLARYUM SEDEF TEDAVİSİ İÇİN GÜVENLİ Mİ?

Solaryum, sedef tedavisinde güvenli ya da etkili bir seçenek olarak kabul edilmez. Bunun yerine, bazı sağlık profesyonelleri denetimli ışık terapisi önerebilir. Işık terapisi, geleneksel solaryum kullanımı ya da uzun süreli güneş ışığına maruziyetten farklıdır.

Sedef tedaviniz için en iyi tedavi yöntemini belirlemek adına, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek en doğrusu olacaktır. Birlikte, yaşam tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza en uygun tedavi planını oluşturabilirsiniz.