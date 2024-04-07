Sollama yapmak isterken kaza yaptı. 6 yaralı

Eski Gaziantep-Nizip yolu Karpuzatan mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Nizip’ten Gaziantep yönüne giden 42 BES 39 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 27 ACU 722 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araçta bulunan Muhsin Y., Hasan Hüseyin Y., Rüveyda Y., Habib Y., Samet K. ve Hacer Y. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.