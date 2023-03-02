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Çekiciye çarpan otomobil takla attı

Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkiinde önünde seyreden çekiciyi sollamak isterken çekiciye çarpan otomobil refüjde takla attı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 00:28
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Sollamak isterken refüjde takla attı

Çekiciye çarpan otomobil takla attı
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(İHA) - Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine giden M.K. idaresindeki 37 AC 220 plakalı Tofaş marka otomobil, Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkiinde önünde seyreden S.C. yönetimindeki 37 SF 455 plakalı çekiciyi sollamak istediği sırada araca çarptı. 

Yoldan çıkan otomobil, refüjde takla attı. Kazada araç sürücüsü M.K. ile araçta bulunan Z.K., S.K., N.K. ve S.K. yaralanırken, yol kısmen trafiğe kapandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. 

Kontrollü bir şekilde tek şerit üzerinden sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemesi devam ediyor.

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