Solomon Adaları'nın yeni başbakanı belli oldu

Çin yanlısı olarak bilinen eski Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare'nin, partisinin adayı olan Manele'den yana seçimlerden çekilmesinin üzerine başbakan seçilmesi beklenen Manele 17 Nisan'daki genel seçimleri kazanan 49 milletvekilinin katıldığı gizli oylamada 31 oy aldı. Önceki parlamentoda muhalefete liderlik eden Matthew Wale ise 18 oyda kaldı.

Manele, başbakan seçilmesinin ardından Solomon Adaları Ulusal Parlamentosu önünde yaptığı konuşmada "Görevimi titizlikle yerine getireceğim. Her zaman halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını her şeyin üstünde tutacağım. Geçmişteki başbakanlık seçimleri şiddetle dolu bir takım olayların gölgesinde gerçekleşmişti. Bu şiddet nedeniyle ekonomimiz ve geçim kaynaklarımız zarar görmüştü. Ancak bugün dünyaya ne kadar demokratik olduğumuzu ispatladık" ifadelerine yer verdi.

Sogavare'nin iktidarı döneminde Çin'in Solomonlar'daki ve dolayısıyla da Güney Pasifik'teki nüfuzu önemli ölçüde artmıştı. Sogavare'nin Çin donanmasının bölgede yer edinmesine ilişkin korkuları artıran gizli bir güvenlik anlaşması imzaladığının ortaya çıkması kamuoyunda ciddi tepkilere neden olmuştu.

Sidney merkezli uluslararası politika düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü'nün Pasifik Adaları programının yöneticisi Meg Keen, Manele'nin "Batı ile iyi geçineceğini ancak Çin ile yakın ilişkileri sürdürmekten de geri durmayacağını" iddia ettikten sonra "Solomon Adaları'nın Çin'le imzaladığı ve batıyı oldukça tedirgin eden gizli anlaşma, onun Dışişleri bakanı olduğu dönemde imzalandı. Beri yandan BM ve batılı ülkelerle diplomatik süreçleri sürdürme konusunda son derece büyük bir deneyime sahip" ifadelerini kullandı.