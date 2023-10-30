SOLOTÜRK yıldızı Yarbay Emre Mert son gösterisini yaptı

Cumhuriyetimizin 100. yılında ve daha önce birçok etkinlikte izleyenlerin nefesini kesen gösterilere imza atan Yarbay Emre Mert, dün gerçekleştirdiği gösteri ile SOLOTÜRK'teki görevini tamamladı